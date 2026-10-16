Colombiano se une a Ferrari: primer hispanoamericano desde el 2010 en llegar a la escudería italiana

El automovilismo colombiano suma una noticia importante con la llegada de Salim Hanna a la Ferrari Driver Academy, el programa de desarrollo de jóvenes talentos de la escudería italiana.

El piloto barranquillero de 16 años continuará su camino en las categorías de formación y afrontará en 2027 su primera temporada completa en la Fórmula 3 de la FIA, al volante de un monoplaza de Campos Racing.

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La incorporación a la academia de Ferrari representa una oportunidad para seguir desarrollando sus capacidades bajo la estructura de una de las escuderías más reconocidas del automovilismo mundial. Hanna se convierte en el primer hispanoamericano en ingresar al programa desde el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, quien hizo parte de la academia entre 2010 y 2012.

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“Es un privilegio”: la reacción de Hanna

El colombiano expresó su alegría por esta nueva etapa y destacó la responsabilidad que implica representar al país junto a una marca histórica del deporte motor.

“Estoy muy contento de tener la bandera de Colombia y además el escudo de Ferrari en mi casco y en mi carro. También es una gran responsabilidad”, afirmó Hanna, quien aseguró que buscará aprender y mejorar cada vez que salga a pista.

Hanna competirá con Campos Racing, escudería que viene de ganar el campeonato de constructores de Fórmula 3 en 2026. El colombiano ya tuvo sus primeros contactos con la categoría durante esta temporada, cuando participó en las rondas de Spielberg y Budapest con AIX Racing. Ahora tendrá la oportunidad de competir durante todo el calendario de 2027.

El camino que lo llevó hasta Ferrari

El barranquillero ha avanzado por distintas categorías de formación. En 2025 terminó cuarto en la Fórmula 4 italiana y consiguió resultados destacados en otros campeonatos. Durante 2026 dio el salto a la Fórmula Regional Europea, donde logró una victoria y otros tres podios, para finalizar séptimo en la clasificación general.

Su próximo desafío será adaptarse plenamente al monoplaza y al trabajo de Campos Racing, con la mirada puesta en una temporada que puede ser determinante para su desarrollo internacional.