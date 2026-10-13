Investigan la muerte de un hombre por disparo de suboficial del Ejército en Palmira, Valle

Investigan la muerte de un joven por disparo de suboficial del Ejército en Palmira, Valle

Un hombre murió tras recibir un disparo en medio de un hecho que es materia de investigación y en el que está involucrado un suboficial del Ejército Nacional. La situación se registró en el barrio Colombina de Palmira, Valle del Cauca, y dejó además a un policía herido.

El caso ocurrió en la carrera 13, entre las calles 30 y 31, en inmediaciones del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 3 Coronel Agustín Codazzi.

De acuerdo con versiones preliminares, el hombre identificado como Javier Adolfo Gil de 44 años, presuntamente habría sostenido una discusión familiar. En medio de la situación, un militar que realizaba labores de patrullaje en el sector habría intervenido para mediar en el conflicto.

Según esa información, el uniformado al parecer, fue agredido y habría utilizado su arma de dotación al considerar que su integridad física estaba en riesgo ante una posible agresión con arma blanca. El disparo impactó al joven, quien falleció.

Posteriormente, familiares del joven le habrían reclamado al militar por lo ocurrido. Sin embargo, las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo deberán ser establecidas por las autoridades judiciales.

En un comunicado, la Tercera Brigada del Ejército Nacional confirmó que un suboficial adscrito al Batallón de Ingenieros de Combate N.° 3 Coronel Agustín Codazzi estuvo involucrado en el hecho. Según la información preliminar de la institución, el uniformado habría sido atacado por un ciudadano mientras adelantaba labores de patrullaje en inmediaciones de la unidad militar.

El Ejército indicó que activó los procedimientos institucionales y coordinó con las autoridades judiciales las actuaciones necesarias para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos. Además, anunció el inicio de acciones disciplinarias dentro de sus competencias y aseguró que colaborará con la investigación.