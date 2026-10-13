Ataque sicarial en Florida, Valle, dejó una joven de 19 años muerta y cuatro heridos

Una joven de 19 años muerta y cuatro personas heridas dejó un ataque con arma de fuego registrado en la madrugada del lunes, en el barrio La Esperanza, en el municipio de Florida, oriente del Valle del Cauca.

La víctima mortal fue identificada como Isabella Prado. De acuerdo con la información preliminar, varios sujetos llegaron a las inmediaciones de un establecimiento nocturno y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.

Tras el ataque, las cinco víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales. Allí se confirmó el fallecimiento de la joven, mientras que los otros cuatro afectados recibieron atención médica.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el ataque sicarial estaría dirigido contra uno de los cuatro heridos y que Isabella Prado habría resultado afectada de manera colateral. La joven no registraba antecedentes judiciales, según la información preliminar.

En las primeras indagaciones, las víctimas manifestaron que no habían recibido amenazas previas.

La Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantan las labores investigativas para establecer los móviles del crimen, identificar a los responsables y determinar si el ataque estaba dirigido contra una persona en particular.