Roban letrero del colegio Antonio José Camacho en Cali

Las directivas del colegio piden mayor acompañamiento de las autoridades. Foto: Cortesía.

Cali

La llegada de habitantes en condición de calle a los alrededores del colegio Antonio José Camacho, tras las intervenciones en El Calvario y San Pascual en Cali, mantiene en alerta a las directivas por los problemas de seguridad.

Uno de los hechos más recientes es el robo de las letras que identificaban la institución educativa. El rector Luis Guillermo Ramírez López, lamentó la pérdida de estos elementos, que representan parte de la historia y la identidad del colegio.

“Las letras del Antonio José Camacho fueron hurtadas y eso tiene un valor sentimental, patriótico, histórico, que nos muestra lo que es el recorrido aquí en el Antonio José Camacho”, manifestó.

El directivo también advirtió que la vigilancia resulta insuficiente para controlar todos los accesos al plantel, por lo que pidió mayor acompañamiento de las autoridades.

A esta problemática se suma la reparación pendiente de la infraestructura afectada por el terremoto del 10 de agosto. Según el rector, el colegio todavía presenta daños y requiere atención para garantizar condiciones adecuadas y seguras para estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.