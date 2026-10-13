Incendio consumió una vivienda en zona rural de Rivera, Huila, por causas aún desconocidas

Neiva

Una vivienda quedó completamente destruida tras un incendio estructural registrado en la tarde de este lunes festivo, 12 de octubre, en la vereda Lisboa, zona rural del municipio de Rivera, Huila. Pese a los esfuerzos de los vecinos y del Cuerpo de Bomberos, no fue posible controlar las llamas antes de que consumieran todo el inmueble.

De acuerdo con el reporte de los organismos de emergencia, la rápida propagación del fuego habría estado relacionada con los materiales de la construcción, cuya estructura estaba compuesta por madera plástica. La vivienda terminó reducida a cenizas, dejando como resultado pérdidas materiales totales.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido las causas exactas que originaron la conflagración. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas ni afectadas por esta emergencia, que generó preocupación entre los habitantes de este sector rural del municipio.

Ante esta situación, los organismos de socorro reiteraron el llamado a las familias para que adopten medidas de prevención y eviten dejar veladoras encendidas o electrodomésticos conectados al salir de sus viviendas. En lo corrido del año, más de ocho viviendas han resultado afectadas por incendios estructurales en distintos municipios del Huila.