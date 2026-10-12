Dos adolescentes de 15 años fueron aprehendidos por presunto hurto en La Plata, Huila
Los menores habrían cometido un robo a mano armada en el barrio Remolinos e intentado escapar hacia el Cauca.
Neiva
Dos adolescentes de 15 años fueron aprehendidos por la Policía, señalados de estar involucrados en un hurto a mano armada en el barrio Remolinos del municipio de La Plata, occidente del Huila.
Tras recibir información de la comunidad, los uniformados iniciaron la búsqueda y los ubicaron en el kilómetro 1 de la vía que conduce al corregimiento de Inzá, Cauca, cuando presuntamente intentaban escapar.
Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron un bolso beige y un celular iPhone 13. También fue incautada una pistola traumática, un cartucho modificado y una motocicleta NKD blanca sin placa visible.
El mayor Héctor Silva, comandante del Sexto Distrito de Policía de La Plata, hizo un llamado a la ciudadanía, “la Policía Nacional invita a la comunidad a informar cualquier situación que afecte la seguridad y la convivencia a través de la línea de emergencia 123”. Los adolescentes quedaron a disposición de la Fiscalía 29 Local de La Plata.