Dos adolescentes de 15 años fueron aprehendidos por presunto hurto en La Plata, Huila

Aprehensión de dos adolescentes de 15 años, señalados de estar presuntamente involucrados en un hurto a mano armada. Foto Policía Huila

Neiva

Dos adolescentes de 15 años fueron aprehendidos por la Policía, señalados de estar involucrados en un hurto a mano armada en el barrio Remolinos del municipio de La Plata, occidente del Huila.

Tras recibir información de la comunidad, los uniformados iniciaron la búsqueda y los ubicaron en el kilómetro 1 de la vía que conduce al corregimiento de Inzá, Cauca, cuando presuntamente intentaban escapar.

Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron un bolso beige y un celular iPhone 13. También fue incautada una pistola traumática, un cartucho modificado y una motocicleta NKD blanca sin placa visible.

El mayor Héctor Silva, comandante del Sexto Distrito de Policía de La Plata, hizo un llamado a la ciudadanía, “la Policía Nacional invita a la comunidad a informar cualquier situación que afecte la seguridad y la convivencia a través de la línea de emergencia 123”. Los adolescentes quedaron a disposición de la Fiscalía 29 Local de La Plata.