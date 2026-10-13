Homicidios bajaron 56 % y hurtos 70 % durante el receso escolar en el Huila

Según el balance de las autoridades, los asesinatos bajaron un 56 % y los hurtos un 70%. Foto Policía Huila

Neiva

Los homicidios y los hurtos registraron una disminución en el Huila durante la semana de receso escolar. De acuerdo con el balance de las autoridades, los asesinatos bajaron un 56 % y los hurtos un 70 %, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Durante el puente festivo del Día de la Raza, las autoridades reportaron la captura de 19 personas y la aprehensión de tres adolescentes por distintos delitos, entre ellos hurto, violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes. En los procedimientos también fueron recuperadas ocho motocicletas e incautadas cinco armas de fuego.

En materia de drogas, se reportó la incautación de 12.000 dosis de estupefacientes. Uno de los procedimientos se realizó en la vereda El Cedro, en Pitalito, donde fue capturado un hombre y decomisados 10 kilogramos de marihuana, cuyo valor fue estimado en más de 30 millones de pesos.

Por las vías del departamento se movilizaron cerca de 120.000 vehículos durante el puente festivo. Las autoridades reportaron una reducción del 61 % en la accidentalidad vial y tres vidas salvadas. Además, impusieron 98 comparendos por infracciones de tránsito.

En otros resultados, fueron incautadas 135 armas cortopunzantes y se impusieron 217 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia. Durante el fin de semana también se realizaron controles y acompañamientos en sitios turísticos, cabalgatas y ferias gastronómicas de distintos municipios del Huila.