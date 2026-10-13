Gremio ganadero se fortalece pero también expresa preocupación por el fenómeno del niño

Gremio ganadero preocupado por el fenómeno del niño y sus efectos sobre la producción de carne / Foto Redes Sociales

Norte de Santander

El gremio ganadero de Norte de Santander busca fortalecer su actividad productiva y superar los principales desafíos que enfrenta el sector, entre ellos las afectaciones climáticas, la seguridad en las zonas rurales y las dificultades para comercializar sus animales.

Édgar Arévalo Casadiegos, presidente de COGANOR, explicó en los micrófonos de Caracol Radio que uno de los principales objetivos del gremio es impulsar un proyecto de transformación a largo plazo, con una hoja de ruta para el periodo comprendido entre 2026 y 2035, que permita mejorar la sostenibilidad de la ganadería en el departamento.

De acuerdo con el dirigente, la iniciativa requiere el compromiso conjunto del Estado, las entidades educativas, la entidad pública y el sector privado.

En cuanto a las afectaciones climáticas, el presidente de COGANOR indicó que la disminución de las lluvias y la escasez de alimento para los animales han generado dificultades en la producción pecuaria, especialmente en municipios como El Zulia y Sardinata.

“La falta de lluvias ha bajado la disponibilidad de comida, pasto y agua, afectando en la producción de carne y en la producción de leche, aunque en otros sectores ha llovido, sabemos que la sequía se puede intensificar” afirmó.

Aunque precisó que el impacto no ha sido igual en todo el departamento, advirtió que las zonas más afectadas enfrentan mayores dificultades para mantener sus niveles de producción.

La seguridad en el campo también continúa siendo una preocupación para el gremio. Según Arévalo, “una de las causas que hemos visto de la disminución de nuestro hato ganadero ha sido la no presencia de nuestros compañeros en cada una de las fincas, pues seguimos siendo víctimas de violencia”.

Finalmente, el gremio hizo un llamado al Gobierno Nacional para respaldar su plan de transformación mediante acciones orientadas al mejoramiento genético, la recuperación de zonas verdes y la implementación de sistemas de producción más eficientes. Además, insistió en la necesidad de contar con espacios adecuados para la compra y venta de ganado.

“Tenemos una feria ganadera para animales de exposición, pero también necesitamos un sitio donde podamos irnos a vender y a comprar nuestros ganados de potrero”, señaló el dirigente, quien destacó los esfuerzos adelantados con la Gobernación para fortalecer las ferias ganaderas y promover su desarrollo en Norte de Santander.