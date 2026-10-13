Murió soldado tras caer en campo minado en el Catatumbo, en medio de operación contra disidencias

El soldado José Oswaldo Zapata Cuéllar murió en un centro asistencial luego de resultar gravemente herido al caer en un campo minado durante una operación militar contra las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo, Norte de Santander. El uniformado sufrió la amputación de sus dos extremidades inferiores y fue trasladado a un hospital, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez, lamentó la muerte del uniformado y señaló a integrantes de la Estructura 33 como responsables de su asesinato. En el mismo pronunciamiento, informó que cuatro presuntos integrantes de ese grupo armado murieron durante el desarrollo de la operación militar.

De acuerdo con el comunicado oficial de las Fuerzas Militares, la operación conjunta, coordinada e interinstitucional se llevó a cabo desde las 10:00 de la noche del 10 de octubre, contra el Grupo Armado Organizado Residual (GAOr) Frente 33, facción de alias ‘Calarcá’, en el Catatumbo.

Las autoridades señalaron que las labores de inteligencia permitieron identificar campamentos, un búnker y áreas preparadas con artefactos explosivos improvisados. Por estas condiciones, se dispuso inicialmente el empleo del componente aéreo y posteriormente el ingreso de unidades terrestres para asegurar y registrar el sector. Durante las acciones en tierra, tres soldados resultaron heridos por la activación de un campo minado en zonas aledañas al campamento.

Como resultado de la operación, cuatro integrantes del Frente 33 murieron: tres hombres y una menor de edad de 16 años.

Durante el procedimiento también fueron incautados 10 fusiles, una ametralladora, una pistola, un revólver, 57 cargadores y 3.867 cartuchos de diferentes calibres. Además, las tropas encontraron dos miras ópticas, material de intendencia, tres celulares y cinco brazaletes alusivos a las Farc.

En el área intervenida fueron localizados tres campamentos con capacidad aproximada para 36 integrantes de esta estructura armada, tres zonas preparadas con artefactos explosivos improvisados y un búnker.

El ministro de Defensa condenó el reclutamiento y la instrumentalización de menores de edad por parte de los grupos armados ilegales y advirtió que estas prácticas los exponen a las hostilidades, de acuerdo con el derecho internacional humanitario.

Finalmente, las Fuerzas Militares indicaron que el objetivo de la operación era proteger a las comunidades rurales de Tibú frente al accionar armado del Frente 33 y el ELN. Según el comunicado, estos grupos han destruido viviendas mediante ataques con drones cargados con explosivos y han instalado campos minados que representan un riesgo tanto para la población civil como para los integrantes de la Fuerza Pública que adelantan operaciones en la región.