Alcaldes del Catatumbo piden inversión en vías, salud y desarrollo económico

Norte de Santander.

La recuperación de la red vial, el fortalecimiento de los servicios de salud, el impulso al sector agropecuario y las garantías de seguridad hacen parte de las principales necesidades que los alcaldes del Catatumbo buscan llevar a las mesas de trabajo con el Gobierno Nacional, con el propósito de que estas prioridades queden incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Así lo señaló Emiro Cañizares, alcalde de Ocaña, quien insistió en que la región necesita inversiones estructurales que permitan superar las dificultades históricas de conectividad, mejorar la atención médica y generar nuevas oportunidades económicas para sus habitantes.

Uno de los puntos centrales es la intervención de la red vial, tanto nacional como secundaria y terciaria.

El mandatario explicó que el departamento enfrenta limitaciones presupuestales para atender estas necesidades y planteó la importancia de establecer un plan especial de vías que priorice el corredor Cúcuta-Ocaña-Aguachica.

“Es una vía por donde sale toda la carga de Norte de Santander, donde sale el aceite de palma, donde sale el carbón, donde sale la cerámica e ingresa al área metropolitana muchos de los insumos para actividades agrícolas y pecuarias e industria”, manifestó Cañizares.

El alcalde también advirtió que los municipios no cuentan con los recursos suficientes para garantizar el mantenimiento y mejoramiento de las vías que conectan las zonas rurales con los centros urbanos, una situación que afecta la movilidad y las actividades productivas.

En materia sanitaria, Cañizares destacó la necesidad de fortalecer la infraestructura hospitalaria de Ocaña, así como dotar los centros médicos con equipos tecnológicos y especializados que permitan ampliar la capacidad de atención.

El objetivo, explicó, es que los habitantes de esta subregión puedan acceder a servicios de mediana y alta complejidad sin que las limitaciones de la oferta hospitalaria se conviertan en una barrera para recibir atención oportuna.

El mandatario señaló que existen avances en la definición del pacto territorial y recursos comprometidos mediante vigencias futuras, por lo que insistió en la importancia de materializar estas inversiones.

El desarrollo económico es otro de los ejes que los mandatarios consideran prioritarios. De acuerdo con el alcalde de Ocaña, la región cuenta con más de 70.000 hectáreas de cultivos permanentes y transitorios, por lo que requiere infraestructura de riego, especialmente ante las condiciones de verano, además de estrategias que fortalezcan la comercialización y la agroindustria.

“Es urgente realmente todo lo que tiene que ver con infraestructura de riego, comercialización, agroindustria, entre otros temas”, afirmó.

A estas necesidades se suma el turismo, sector en el que Ocaña identifica oportunidades de crecimiento mediante proyectos como un teleférico hacia el sector de Agua de la Virgen y Los Miradores.

En cuanto al saneamiento básico, Cañizares indicó que el municipio espera dejar listos los estudios y diseños para el tratamiento de aguas residuales y las emisarias finales, como parte de las intervenciones requeridas para mejorar las condiciones ambientales y sanitarias.

El alcalde también subrayó que las inversiones en infraestructura y desarrollo económico deben estar acompañadas de garantías de seguridad para la población y quienes transitan por los principales corredores viales del departamento.

En ese sentido, se refirió al proyecto del Distrito Especial de Policía de Ocaña, anunciado por el ministro de Defensa, y señaló que la Gobernación de Norte de Santander ya adquirió el predio para avanzar en esta iniciativa.

Finalmente, Cañizares explicó que se elaboró un documento con propuestas junto con la Diócesis de Ocaña, la Cámara de Comercio y la universidad de la región, el cual fue presentado a representantes del Gobierno Nacional.

El mandatario hizo un llamado al Congreso de la República para que respalde estas solicitudes y contribuya a que sean incluidas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Plurianual de Inversiones.

La apuesta de los mandatarios es que las necesidades del Catatumbo se traduzcan en compromisos presupuestales concretos y proyectos que permitan cerrar brechas históricas en infraestructura, salud, seguridad y desarrollo económico.