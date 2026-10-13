Debate: ¿Minerales críticos traen inversión al Tolima o ponen en riesgo el medio ambiente?

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La posibilidad de desarrollar proyectos de exploración y explotación de minerales críticos en el Tolima abrió un debate sobre las oportunidades económicas de esta actividad y sus posibles impactos ambientales. En entrevista con 6AM W de Julio Sánchez Cristo, el representante a la Cámara Marco Emilio Hincapié, del Pacto Histórico, y el senador Juan Caicedo, del Centro Democrático, expusieron sus posiciones frente al futuro minero del departamento.

Mientras Hincapié manifestó su preocupación por los riesgos para los ecosistemas, la producción agrícola y las comunidades, Caicedo defendió la posibilidad de aprovechar estos recursos de manera organizada, con tecnología, garantías ambientales y una adecuada inversión de las regalías.

Hincapié alerta por las solicitudes mineras en el Tolima

El representante Marco Emilio Hincapié cuestionó el momento en el que se anunciaron iniciativas relacionadas con los minerales críticos, teniendo en cuenta la emergencia por los incendios forestales que afectaron al departamento. Según señaló, más de 31.000 hectáreas habían sido arrasadas por el fuego.

“Estamos muy preocupados con la situación que vive hoy el departamento del Tolima, donde más de treinta y un mil hectáreas han sido arrasadas por el fuego”, afirmó el congresista.

Hincapié también advirtió que todavía existen interrogantes sobre la manera en que se garantizará la participación de las comunidades y el manejo de los procedimientos ambientales para desarrollar estos proyectos.

Otra de sus preocupaciones está relacionada con la producción de alimentos. El representante sostuvo que el Tolima tiene un papel importante en el abastecimiento nacional y señaló que el departamento produce cerca del 6 % de los alimentos del país.

“Estos anuncios del presidente, tras una tragedia, nos dejan bastante preocupados a nosotros”, agregó.

Caicedo plantea aprovechar los minerales críticos con controles

Desde una posición distinta, el senador Juan Caicedo afirmó que el Tolima debe explorar nuevas oportunidades económicas y aprovechar sus recursos naturales, sin depender de una sola actividad productiva.

“Yo sí apoyo que en el Tolima se pueda desarrollar también esa línea de minerales críticos”, sostuvo.

Sin embargo, el senador recalcó que la explotación debe realizarse de manera organizada, con criterios técnicos y medidas para reducir los efectos sobre el medioambiente.

“Necesitamos tener unas líneas muy claras de cómo se va a hacer, que sea de una forma ordenada, que sea de una forma con la mayor tecnología posible para que el impacto al medioambiente sea menor”, afirmó.

Caicedo también puso el foco en el destino de los recursos económicos que genere la actividad minera. Según indicó, las regalías deben invertirse adecuadamente para que los proyectos se traduzcan en beneficios para las regiones.

“Los recursos que de la extracción de minerales y las regalías que de estos se generen se logren invertir en lo que se deben invertir”, manifestó.

El congresista cuestionó lo que considera un mal uso de las regalías y sostuvo que esta situación limita el desarrollo de los territorios.

Minería ilegal en el sur del Tolima: preocupación de Juan Caicedo

El senador también advirtió sobre la expansión de la minería ilegal en municipios del sur del departamento, particularmente en la zona de Ataco.

Según Caicedo, la falta de delimitaciones claras sobre las áreas autorizadas para la explotación habría contribuido a que se desbordara la actividad ilegal.

“Allá claramente no se expidieron las licencias como deberían ser, no se creó un marco metodológico claro que delimitara bien cuáles zonas eran de explotación, cuáles no”, aseguró.

El senador agregó que esta situación ha estado acompañada de problemas de seguridad en los municipios cercanos y sostuvo que el desarrollo de nuevos proyectos debe evitar que se repitan esas condiciones.

Para Caicedo, la discusión sobre los minerales críticos debe incluir tanto las oportunidades de inversión como la necesidad de combatir la minería ilegal y establecer reglas precisas para el aprovechamiento de los recursos.

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

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