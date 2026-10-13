“Estamos a puertas de que se organice un paro arrocero” Alejandro Trujillo, agricultor afectado

Alejandro Trujillo, habló para los micrófonos de 6AM W, sobre el cambio que ha tenido que enfrentar tras la crisis de cultivo de arroz en su hacienda La Argentina, un terreno de 600 hectáreas que ha sido transformado en vivienda y comercio.

Aseguró que el cambio se dio a raíz de la pandemia “pero también ahora nos motivó más la crisis que se vive constantemente en el sector arrocero, donde pues los precios no dan con los costos de producción, y eso pues nos ha motivado más a empezar con la y seguir con la construcción”.

También destacó que la mano de obra cuando su terreno era 100% arroz, disminuyó considerablemente, comenta también “hoy gracias a Dios hemos podido dar trabajo a más de 300 personas directas y pues más de 500 indirectas”.

Crece un nuevo modelo de inversión

Aunque Trujillo sigue siendo agricultor y sembrando arroz, considera que con la crisis actual en el campo agrícola, muchos de sus compañeros están convirtiendo sus terrenos en otras fuentes de ingreso, debido al impacto que ha tenido en inversión en Bogotá y en otras zonas del país. “Yo los invito a mirar el mercado, que hay necesidades dependiendo de las zonas”.

¿Qué sucederá con el arroz en un futuro?

“El arroz sigue siendo un cultivo muy importante para Colombia porque es una base de la canasta familiar y eso no va a cambiar”, resalto Trujillo.

“Pero también queremos que Ibagué lo conozcan tanto en Colombia como en el mundo. Entonces, vemos que es una buena oportunidad para atraer este tipo de inversionistas. En su caso fue la construcción”

Según Alejandro, a futuro cree que el destino del arroz, será muy diferente y que pronto quebrará, “vemos que eso va a ser una realidad y ya hoy es una realidad, van a quedar unos sectores muy pequeños, creemos que realmente se va a trasladar fuerte hacia los llanos y gran parte pues de la meseta Ibagué que son arroces de orígenes muy buenos”.

“Pretendemos que el Gobierno nos siga escuchando para llegar a un acuerdo”

“Venimos rezagados sobre todo el tema de subsidios, pedimos solventar en algún tiempo más nuestras familias en el caso del arroz y poder pues así hacer la convergencia hacia otros cultivos o hacia otro modelo de negocio”.

Escuche la entrevista completa aqui:

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