“Medios en español no pueden ser solamente un negocio, requieren compromiso”: Joaquín Blaya
Joaquín Blaya, empresario y ejecutivo de medios chileno, habla sobre el libro ‘El Poder de lo Nuestro’, que cuenta la historia de la televisión hispana en Estados Unidos y su impacto sobre la comunidad latina.
“Medios en español no pueden ser solamente un negocio, requieren compromiso”: Joaquín Blaya
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...