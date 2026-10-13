Champions HOY: tabla de posiciones tras resultados del Viking - Bayern y Galatasaray - Barcelona. (Photo by S. Stingl/FC Bayern via Getty Images) / S. Stingl

Regresó la Champions League con la segunda fecha de la Fase de Liga. Esta jornada se lleva a cabo del 13 al 14 de octubre y ha tenido la brillante participación de los futbolistas colombianos.

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El día martes, Luis Javier Suárez y Luis Díaz marcaron en sus respectivos partidos con Sporting Lisboa y el Bayern Múnich. El samario marcó el primero de los dos tantos de su equipo en casa de Lens, mientras que el guajiro anotó el tercer tanto de su club en el empate a tres (3-3) en casa del sorpresivo Viking.

La mala noticia llegó por cuenta del Galatasaray. Aunque Dávinson Sánchez fue titular y disputó la totalidad del encuentro, su equipo cayó en condición de local frente al Barcelona por un abultado 1-4.

En cuanto a los partidos pendientes con colombianos a bordo, el Real Betis de Cucho Hernández y Nelson Deossa recibe al Porto.

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Resultados de la fecha 2 de la Champions League

Lens 0-2 Sporting Lisboa

Sabah 2-0 Slavia Praga

Galatasaray 1-4 FC Barcelona

RB Leipzig 1-0 PSV

Arsenal 3-0 Lille

Atlético de Madrid 2-0 Manchester United

Villarreal 3-1 Napoli

Partidos pendientes de la fecha 2 de la Champions League

LASK vs Liverpool (11:45 AM)

Feyenoord vs Como (11:45 AM)

Shakhtar vs AEK (2 PM)

Real Betis vs Porto (2 PM)

AS Roma vs Real Madrid (2 PM)

Slovan Brastislva vs Stuttgart (2 PM)

Aston Villa vs Fenerbahce (2 PM)

Manchester City vs PSG (2 PM)

Bodo vs Borussia Dortmund (2 PM)

Tabla de posiciones de la Champions League