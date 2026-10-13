🔴 EN VIVO Lens vs Sporting con Luis Suárez titular en Champions League: minuto a minuto del partido

El conjunto portugués viene de vencer 3-1 al Galatasaray con anotación de Suárez desde el punto penal.

RC Lens de Francia recibirá al Sporting CP de Portugal por la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League este martes 13 de octubre en el Estade Bollaert-Delelis, de la ciudad de Lens. El encuentro se llevará a cabo a las 11:45 AM hora colombiana.

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