El colombiano Luis Javier Suárez será titular en el equipo luso.

El Sporting CP recibe al Manchester United este miércoles 25 de noviembre por un partido correspondiente a la fecha 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League. El encuentro se llevará a cabo en el Estádio José Alvalade de Lisboa, desde las 3:00 PM hora colombiana. El conjunto portugués buscará a aprovechar su localía y sacar tres puntos contra los ingleses que lo pondrían en la casilla de clasificación directa.

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