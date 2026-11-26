Luis Javier Suárez fue la gran figura en el empate del Sporting de Portugal 2-2 ante Manchester United por Champions League. El colombiano convirtió doblete y volvió a meterse entre los máximos anotadores del campeonato.

El delantero tuvo gallardía, pues se tuvo que reponer de una situación adversa. Al minuto 29 el juez central sancionó penal por una infracción contra Geny Catamo y Suárez se encargo del cobro, pero el arquero belga Senne Lammens adivinó el lanzamiento.

Instantes después fue el portero belga el que cometió penal contra el uruguayo Maximiliano Araujo. Nuevamente Suárez tomó el balón y esta vez terminó en gol, con un cobro que iba pegado a la red.

Bruno Fernandes marcó doblete para Manchester, pero el samario no se quedaría atrás y sellaría otro gol. Al segundo tiempo, sobre el 80′, llegó un centro desde la derecha y el portero Lammens la soltó dentro del área; Suárez no dejó pasar la oportunidad y definió con una chilena corta para poner el 2-2 al 80′.

Paulo Fonseca y su elogio a Suárez

Luego del partido, el técnico del conjunto lusitano, Paulo Fonseca, se refirió a la capacidad mental que tuvo el colombiano para poder convertir dos goles, luego de fallar una oportunidad.

“¿Suárez? Significa mucho para mí. Tiene una personalidad y un carácter fuertes. De lo contrario, no habría intentado el segundo disparo. Es un jugador mentalmente fuerte. Una vez más, tuvo la valentía de afrontar ese momento y lo hizo bien”, dijo Fonseca en Sport TV.

Sporting marcha en el noveno lugar de la tabla de Champions con 10 puntos de 15 posibles. Su próximo partido será frente a la Roma el martes 8 de diciembre.

Suárez, entre los goleadores de Champions

El colombiano ha tenido una gran campaña en el campeonato internacional, pues ha marcado 6 goles (3 de penal) en cinco partidos de la fase de Liga. Además de los dos ante Manchester, le marcó doblete al LASK Linz, uno al Lens y otro al Galatasaray.

El futbolista de 28 años es uno de los tres máximos artilleros de la edición de Champions, compartiendo la misma cantidad de anotados junto a Kylian Mbappé, del Real Madrid, y el griego Anastasios Douvikas, del Como.