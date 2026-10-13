🔴 EN VIVO Viking vs Bayern, con Luis Díaz titular en Champions League: minuto a minuto del partido
El conjunto Bávaro viajó a Noruega con la misión de conseguir quedarse en la punta de la tabla.
El Viking FK de Noruega recibe al Bayern Múnich por la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League este martes 13 de octubre en el Lyse Arena, de la ciudad de Stavanger. El encuentro se llevará a cabo a las 2:00 PM hora colombiana.
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Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Viking Vs Bayern Múnich
Inicia el segundo tiempo
Posesión para el Bayern
Variantes en Bayern
Ingresan Davies, Saibari y Upamecano por Karl, Brown y Tah
Final del partido
Viking 2 - 0 Bayern Múnich
Tiempo de adición
El arbitro añade 1´minuto
Gooooool del Viking
Anota Peter Christiansen
El Viking defiende con los 11
Con la ventaja, los noruegos se repliegan
Tiro de esquina
Corner en corto del Bayern que termina en posesión del Viking
Tiro de esquina
Corner del Bayern que termina en despeje de los noruegos
Tiro libre para el Bayern
Disparo de Olise que termina en tiro de esquina
Goooool del Viking
Anota Gianni Stensness
Inicia el partido
Inicia moviendo el Viking
11 inicial del Viking
11 inicial del Bayern
Bienvenidos al minuto a minuto de Viking contra el Bayern Múnich