🔴 EN VIVO Viking vs Bayern, con Luis Díaz titular en Champions League: minuto a minuto del partido

El conjunto Bávaro viajó a Noruega con la misión de conseguir quedarse en la punta de la tabla.

El Viking FK de Noruega recibe al Bayern Múnich por la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League este martes 13 de octubre en el Lyse Arena, de la ciudad de Stavanger. El encuentro se llevará a cabo a las 2:00 PM hora colombiana.

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