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13 oct 2026 Actualizado 20:11

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Champions League
VikingVIK
 2
Gianni Stensness 1',Peter Christiansen 37'
Viking
BayernBAY
 0
Bayern
50'
2ª parte
Movistar Liga de Campeones

🔴 EN VIVO Viking vs Bayern, con Luis Díaz titular en Champions League: minuto a minuto del partido

El conjunto Bávaro viajó a Noruega con la misión de conseguir quedarse en la punta de la tabla.

El Viking FK de Noruega recibe al Bayern Múnich por la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League este martes 13 de octubre en el Lyse Arena, de la ciudad de Stavanger. El encuentro se llevará a cabo a las 2:00 PM hora colombiana.

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Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Viking Vs Bayern Múnich

Hay nuevos mensajes
45´

Inicia el segundo tiempo

Posesión para el Bayern 

Variantes en Bayern

Ingresan Davies, Saibari y Upamecano por Karl, Brown y Tah

45´

Final del partido

Viking 2 - 0 Bayern Múnich 

45´

Tiempo de adición

El arbitro añade 1´minuto 

37´

Gooooool del Viking

Anota Peter Christiansen

24´

El Viking defiende con los 11

Con la ventaja, los noruegos se repliegan 

21´

Tiro de esquina

Corner en corto del Bayern que termina en posesión del Viking

14´

Tiro de esquina

Corner del Bayern que termina en despeje de los noruegos 

Tiro libre para el Bayern

Disparo de Olise que termina en tiro de esquina 

Goooool del Viking

Anota Gianni Stensness

Inicia el partido

Inicia moviendo el Viking

11 inicial del Viking

11 inicial del Bayern

Bienvenidos al minuto a minuto de Viking contra el Bayern Múnich 

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