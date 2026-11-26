El ‘Cucho’ Hernández entre las estrellas de la semana: elegido en el XI ideal de la Champions League. (Photo by Dominika Kortvelyesiova/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

El fútbol colombiano sigue dejando huella en la UEFA Champions League. Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández fue incluido en el equipo ideal de la quinta jornada de la competición, una distinción entregada por el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA y presentada por Hyundai, gracias a su destacada actuación en la victoria 2-0 del Real Betis frente al Slovan Bratislava.

El delantero pereirano fue la gran figura del conjunto español en territorio eslovaco. Después de varias semanas alejado de las canchas por una lesión muscular, regresó a la titularidad y respondió de la mejor manera: anotó los dos goles del encuentro y encaminó a su equipo hacia una victoria fundamental para sus aspiraciones europeas.

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El primer tanto llegó antes del descanso, cuando aprovechó un centro de Ángel Ortiz para imponerse en el juego aéreo y abrir el marcador. Posteriormente, al minuto 57′, apareció nuevamente en el área para conectar un tiro de esquina ejecutado por Isco y establecer el 2-0 definitivo.

La UEFA destacó especialmente sus movimientos ofensivos, su capacidad para encontrar espacios y su efectividad frente al arco rival. Además, resaltó que consiguió su primer doblete en la máxima competición de clubes de Europa, una actuación que le permitió ganarse un lugar entre los once futbolistas más destacados de la jornada.

Luis Javier Suárez, la ausencia que llama la atención

Uno de los aspectos más llamativos de la elección fue la ausencia de Luis Javier Suárez. El delantero del Sporting de Lisboa también tuvo una jornada sobresaliente: marcó un doblete en el empate 2-2 frente al Manchester United y alcanzó los seis goles en la competición, cifra con la que comparte el liderato de la tabla de artilleros junto a Kylian Mbappé y Anastasios Douvikas.

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Pese a su destacada presentación y a su protagonismo goleador, el samario no fue incluido entre los once seleccionados por la UEFA. Su ausencia contrasta con la presencia de otros atacantes como Cucho Hernández, Mbappé y Anthony Gordon, quienes también marcaron por partida doble durante la jornada.

El equipo ideal lo completan Alisson Becker, Nathan Ngoy, Logan Costa, Mario Hermoso, Nicolò Barella, Luis Milla, Rayan Cherki y Jude Bellingham. De esta manera, el ‘Cucho’ se suma a un grupo de figuras del fútbol europeo y protagoniza otro reconocimiento para Colombia en el máximo torneo de clubes del continente.