Dávinson Sánchez sigue consolidándose como uno de los referentes del Galatasaray. El defensor colombiano tuvo una destacada actuación en la victoria 1-0 frente al Aston Villa, por la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League, y recibió el reconocimiento como mejor jugador del partido (MVP).

En el Rams Park de Estambul, el equipo turco consiguió tres puntos importantes en un compromiso bastante disputado. Aunque el conjunto inglés tuvo mayor posesión del balón, Galatasaray respondió con solidez defensiva y consiguió mantener su arco en cero. El único tanto llegó al minuto 77′, cuando Deniz Gül aprovechó un balón en el área para marcar de cabeza y darle la victoria a los locales.

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Sánchez fue uno de los grandes responsables del resultado. El colombiano disputó los 90′ minutos, mostró seguridad en los duelos defensivos y fue importante para contener los ataques del equipo dirigido por Unai Emery. Su rendimiento le permitió quedarse con la distinción individual entregada por la UEFA.

Declaraciones del colombiano

Tras el encuentro, el colombiano destacó la evolución que ha tenido el equipo en el certamen europeo y reconoció que el comienzo no fue el esperado, “no empezamos bien la competición, pero sabíamos que, tan pronto como encontráramos nuestro ritmo y rendimiento, estaríamos en una mejor posición, tal como lo hemos hecho ahora”.

Sin embargo, señaló que el grupo tenía confianza en recuperar su mejor versión y que los últimos resultados son una muestra del nivel que pueden alcanzar. “Sabemos que tenemos la calidad para seguir adelante y estas tres victorias demuestran dónde estamos esta temporada y, sobre todo, en esta competición”, expresó Sánchez.

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El próximo compromiso del Galatasaray será el 30 de noviembre, cuando visite al Besiktas por la liga turca. Posteriormente, el conjunto de Estambul volverá a la acción en la Champions League el 8 de diciembre, frente al AEK Atenas, en condición de visitante.

Actualmente el equipo es decimotercero con 9 puntos en cinco partidos tras dos derrotas en el inicio y luego tres partidos consecutivos ganando.