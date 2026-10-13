Kevin Viveros igualó marca de Aristizábal en Brasil: tabla de máximos goleadores de la temporada

Kevin Viveros está teniendo una temporada de ensueño en Athletico Paranense. Llegó desde Atlético Nacional en julio de 2025 a cambio de poco más de 5 millones de dólares y en 2026 ha explotado todo su potencial, al punto de ser llamado a Selección Colombia y tener su debut en los amistosos contra Paraguay y Perú.

En el más reciente encuentro, Viveros se reportó con doblete en el triunfo ante Chapeconese por 1-4, al marcar sobre el minuto 31′ a pase de Gilberto y al 78′ tras asistencia de Dudu y una definición de taco que se metió en el primer palo.

Viveros iguala el registro de Victor Aristizábal

Con ese doblete, Viveros llegó a 21 goles en la Liga de Brasil en la actual temporada en 28 partidos disputados, para un promedio de 0.75 por encuentro. Con esta marca, igualó lo hecho por Víctor Hugo Aristizabal, quien en 2003 marcó la misma cantidad (21) en 36 juegos con Cruzeiro, siendo en su momento el extranjero con más anotaciones en una campaña.

Viveros podría estar amenazando el récord absoluto de goles en una sola temporada en el Brasileirao, el cual ostenta el exjugador brasileño Washington, quien en 2004 convirtió 34 anotaciones, también jugando para Athletico Paranaense.

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Si Viveros eleva a casi dos goles por partido su promedio, podría igualar los 34 goles de Washington, pues le quedarán 8 partidos de la actual temporada. Parece difícil que el colombiano consiga tal hito.

Lo que sí parece factible es que Kevin Viveros se convierta en el extranjero con más goles en una temporada, pues el récord lo logró el argentino Germán Ezequiel Cano con Fluminense al marcar 24 goles en 2022.

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