🔴 EN VIVO Roma Vs. Real Madrid: Siga acá el minuto a minuto del partidazo en Champions League

Los italianos empataron en su debut en Champions; los españoles vienen de ganar.

Roma y Real Madrid se enfrentan en el Estadio Olímpico de la capital italiana, en uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha de la fase regular de la Liga de Campeones.

La Loba viene de empatar en su estreno en campo del Fenerbahce 1-1; mientras que el club español se impuso, en un apretado compromiso, 2-1 al Inter de Milán, también italiano.

En la Serie A de Italia, Roma es tercero del campeonato con 14 puntos, dos menos que el Inter y la Lazio; Real Madrid es cuarto de LaLiga de España con 18 puntos, seis menos que el Barcelona y por debajo también del Atlético de Madrid y el Real Betis.

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