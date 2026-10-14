🔴 EN VIVO Roma Vs. Real Madrid: Siga acá el minuto a minuto del partidazo en Champions League
Los italianos empataron en su debut en Champions; los españoles vienen de ganar.
Roma y Real Madrid se enfrentan en el Estadio Olímpico de la capital italiana, en uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha de la fase regular de la Liga de Campeones.
La Loba viene de empatar en su estreno en campo del Fenerbahce 1-1; mientras que el club español se impuso, en un apretado compromiso, 2-1 al Inter de Milán, también italiano.
En la Serie A de Italia, Roma es tercero del campeonato con 14 puntos, dos menos que el Inter y la Lazio; Real Madrid es cuarto de LaLiga de España con 18 puntos, seis menos que el Barcelona y por debajo también del Atlético de Madrid y el Real Betis.
Siga EN VIVO el minuto a minuto de Roma Vs. Real Madrid
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Marten de Roon.
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Mario Hermoso.
Remate fallado por Marc Cucurella (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Thibaut Courtois.
Falta de Mario Hermoso (Roma).
Yan Diomande (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Roma).
¡Gooooool! Roma 1, Real Madrid 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área por el centro de la portería. Asistencia de Yan Diomande con un pase de cabeza.
Remate rechazado de Donyell Malen (Roma) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Paulo Dybala.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Donyell Malen (Roma) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Matías Soulé.
¡Gooooool! Roma 1, Real Madrid 0. Marten de Roon (Roma) remate con la derecha desde fuera del área por el centro de la portería. Asistencia de Matías Soulé.
Falta de Marten de Roon (Roma).
Yan Diomande (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fuera de juego, Real Madrid. Denzel Dumfries intentó un pase en profundidad pero Jude Bellingham estaba en posición de fuera de juego.
Cambio en Roma, entra al campo Niccolò Pisilli sustituyendo a Manu Koné debido a una lesión.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Manu Koné (Roma).
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Gianluca Mancini.
Remate fallado por Yan Diomande (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Jude Bellingham.
Remate fallado por Paulo Dybala (Roma) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Nahuel Molina.
Falta de Gianluca Mancini (Roma).
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Matías Soulé (Roma) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Manu Koné.
Corner,Roma. Corner cometido por Thibaut Courtois.
Remate parado por bajo a la izquierda. Mario Hermoso (Roma) remate con la izquierda desde el centro del área.
Corner,Roma. Corner cometido por Ibrahima Konaté.
Remate fallado por Matías Soulé (Roma) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Mario Hermoso.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento