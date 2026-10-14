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14 oct 2026 Actualizado 19:05

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1ª parte
Movistar Liga de Campeones
PSG vs Manchester City EN VIVO por la Champions League: siga el minuto a minuto del partido. (Photo by Mark Cosgrove/News Images/NurPhoto via Getty Images)

PSG vs Manchester City EN VIVO por la Champions League: siga el minuto a minuto del partido. (Photo by Mark Cosgrove/News Images/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

🔴 Manchester City vs PSG EN VIVO por la Champions League: siga el minuto a minuto del partido

Ambos equipos vienen de ganar en sus respectivos partidos de la primera jornada.

La segunda jornada de la Champions League 2026-27 sigue su curso este miércoles 14 de octubre con el partidazo entre Manchester City y PSG en el Etihad Stadium. Duelo entre dos equipos que ganaron sus respectivos encuentros de debut.

El equipo británico viene de vencer con autoridad por 0-2 al FC Porto en suelo portugués, mientras que los franceses no tuvieron piedad al derrotar 6-1 al Slovan Bratislava en el Parque de los Prínicipes.

Ambos equipos se han enfrentato en ocho oportunidades, periodo en el que el City ganó cuatro duelos, el PSG dos y un par de empates. Claro está que ambos equipos acumulan 11 goles.

Siga el minuto a minuto del partido Manchester City vs PSG

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

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