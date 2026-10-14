Video: Así fue el gol de Cucho Hernández en la victoria del Real Betis sobre Porto en Champions

Juan Camilo Hernández se sumó al buen rendimiento de los delanteros colombianos en la segunda fecha de la Champions League. El día martes habían marcado Luis Suárez, en victoria del Sporting de Portugal, y Luis Díaz, en el empate del Bayern Múnich.

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Este miércoles, el que brilló fue el delantero risaraldense al servicio del Real Betis de España. En La Cartuja, recibieron al Porto, en uno de los duelos atractivos de la jornada y que inició de manera positiva para los sevillanos, pues Abde Ezzalzouli puso el 1-0 al minuto 47′.

Pero para la parte complementaria hubo cambio de aires en el conjunto portugués, que pasó a liderar el marcador. Al minuto 54′ anotó Gabri Veiga y al 61′ lo hizo Samu Aghehowa con un gran remate de media distancia.

Cucho Hernández lideró la remontada: así fue su gol

Al minuto 62′ el técnico, Mauricio Pellegrini, decidió darle ingreso a Cucho Hernández en lugar del irlandés Troy Parrot. El otro colombiano, Nelson Deossa, que fue titular, salió del campo para darle paso a Dani Ceballos.

El gol del Cucho fue al minuto 74′. Antony construyó la acción por el sector derecho; acumulando rivales fue entrando al área y luego dejó atrás para el colombiano, quien conectó de primera intención un remate de pierna derecha y el balón se fue cruzado contra el palo derecho del portero Diogo Costa. De penal, al 84′, Isco marcó el 3-2 definitivo.

Cucho terminó siendo clave con su ingreso para la remontada del Betis, que sumó su segundo triunfo en la Champions League, luego de haber vencido al Lille en la jornada incial. El jugador de 27 años terminó el juego con una de las calificaciones más altas, acumulando 7.8, según Sofascore, solo por debajo de los 8.4 de su compañero Abde.

Este fue el tercer gol del Cucho en lo que va de la temporada, en 9 partidos jugados, además de contribuir con 2 asistencias. Del mismo modo, fue la primera anotación en su carrera a nivel de Champions League.

Desde que llegó al Betis, ha disputado 64 partidos y ha marcado 23 goles, además de dar 6 asistencias.

Así quedó el Real Betis en la tabla de posiciones de la Champions League

El próximo partido del Betis será contra el Barcelona el sábado 17 de octubre, de una Liga de España en la que se ubican en el tercer lugar con 19 unindades.