Tabla de goleadores UEFA Champions League: así quedó tras el doblete de Luis Suárez con Sporting. (Photo by Pedro Loureiro/Sports Press Photo/Getty Images) / Sports Press Photo

Luis Javier Suárez fue una de las grandes figuras de la quinta fecha en la Champions League. El delantero colombiano marcó un doblete para el empate a dos tantos (2-2) con Manchester United en el Estadio Jose Alvalade.

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Claro está que la historia no comenzó de la mejor manera para Suárez, entendiendo que sobre la media hora de partido erró una pena máxima. Optó por definir con el borde interno al palo derecho, pero el arquero Senne Lammens atajó.

Tres minutos después tuvo revancha el samario con otro penalti. En esta oportunidad cruzó el remate y aunque Lammens adivinó de nuevo, la potencia del disparo evitó la atajada. Alegría colombiana para la locura en suelo portugués.

La tranquilidad local se mantuvo hasta el comienzo de la segunda parte, cuando el United lo dio vuelta con doblete de Bruno Fernandes. Y cuando parecía que los ingleses se quedaban con el triunfo, Luis Javier Suárez aprovechó un grosero error de Lammens en un balón aéreo y de chalaca decretó el tanto definitivo para el 2-2 final.

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Tabla de goleadores UEFA Champions League

Con el doblete frente al Manchester United, Luis Javier Suárez completó seis goles en cinco partidos disputados con el Sporting en esta edición de la Champions League.

POS. Futbolista Equipo Goles 1. Kylian Mbappé Real Madrid 6 2. Anastasios Douvikas Como 6 3. Luis Javier Suárez Sporting 6 4. Erling Haaland Manchester City 5 5. Nicolo Tresoldi Brujas 5 6. Donyell Malen AS Roma 5

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