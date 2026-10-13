Cerro Matoso advirtió que ha dejado de producir cerca de 2.400 toneladas de níquel por falta de gas

Montería

A través de un extenso comunicado, Cerro Matoso advirtió que completó dos meses operando al 50% de su capacidad como consecuencia de las restricciones en el suministro de gas natural por parte de Canacol Energy.

“La operación al 50% ha impactado a cerca de 600 trabajadores y contratistas. A ello se suma la reducción en las compras de bienes y servicios, con efectos directos sobre proveedores y sobre la dinámica económica local y regional vinculada a la actividad de Cerro Matoso”, agregó.

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Los impactos tendrían mayor impacto en el sur de Córdoba:

De acuerdo con Cerro Matoso, los impactos de la baja en la producción tendrían un especial impacto en el sur de Córdoba, donde la compañía opera hace más de 40 años.

“Cerca de 50.000 personas dependen directa o indirectamente de la operación de Cerro Matoso, por lo que una prolongación o profundización de esta situación tendría efectos cada vez mayores sobre cientos de familias y la economía del departamento de Córdoba”, aseguró la niquelera.

Asimismo, detalló que “la reducción de la operación también tiene consecuencias para Colombia. El impacto económico se estima en cerca de $1.500 millones diarios, asociados principalmente a menores impuestos y regalías, así como a compras de bienes y servicios que han dejado de realizarse. En dos meses de operación al 50%, este impacto acumulado se acerca a los $90.000 millones”.

“A esto se suma la reducción de aproximadamente 40 toneladas diarias en la producción de níquel. En estos dos meses, Cerro Matoso ha dejado de producir cerca de 2.400 toneladas, lo que ha representado menores ingresos para la compañía por más de US$33 millones”, resaltó.

Llamado al Gobierno Nacional:

Frente a la crisis expuesta, Cerro Matoso insistió al Gobierno Nacional para que a través de los ministerios competentes se logre una solución concertada.

“La situación obedece a las restricciones en las entregas de gas natural frente a las cantidades contratadas. Cerro Matoso tiene contratados con Canacol Energy 16.000 MBTUD diarios con un contrato vigente hasta 2029; sin embargo, durante los últimos meses se han presentado restricciones significativas que se han profundizado recientemente, hasta llegar a recibir menos de una quinta parte del volumen contratado”, señaló Cerro Matoso.

“Cerro Matoso reitera su llamado urgente y respetuoso al Ministerio de Minas y Energía, Ministerio del Trabajo, Agencia Nacional de Minería, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y demás entidades competentes para buscar soluciones y tomar acciones que permitan evaluar conjuntamente la situación y adoptar las medidas necesarias para garantizar la normalización y la continuidad de la operación de Cerro Matoso y evitar que se profundicen los impactos económicos, laborales y sociales que ya afectan a cientos de familias, especialmente en el sur de Córdoba”, concluyó.