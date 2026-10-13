Fuertes lluvias generaron emergencias en San José de Uré y Pueblo Nuevo, Córdoba

Montería

El departamento de Córdoba vivió dos nuevas emergencias por cuenta de las intensas lluvias. La primera se registró el pasado 10 de octubre tras el desbordamiento de quebrada Uré en gran parte de la zona urbana del municipio de San José de Uré y el corregimiento Doradas.

Tras lo ocurrido, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, informó de manera preliminar que “tenemos un reporte preliminar de 20 viviendas afectadas en la cabecera municipal y 10 en la zona rural, y cerca de 80 personas damnificadas. Gracias a Dios no se registran pérdidas de vidas humanas ni de animales. Nuestra prioridad es brindarle atención a las familias damnificadas”.

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“Con nuestro equipo de Gestión del Riesgo estaremos evaluando la situación para conocer el alcance de las afectaciones, incluyendo una inspección a las comunidades que se encuentran aguas arriba y en la parte baja”, agregó.

Además, informó que zonas como Puerto Escondido y Puerto Libertador seguían bajo monitoreo luego del terremoto registrado en Panamá el pasado 9 de octubre. En estos dos municipios se sintió con mayor fuerza el fenómeno natural.

Pese a lo establecido, la comunidad reportó normalidad en los niveles de la quebrada este 13 de octubre.

Por otra parte, en zona rural del municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba, se presentaron inundaciones por el desbordamiento de una quebrada en el sector Arroyo Arena.

Las autoridades le hacen seguimiento a los ríos Sinú, San Jorge y Canalete ante los pronósticos de más precipitaciones.

Finalmente, la empresa Urrá ha asegurado que las descargas hacia el río Sinú no han alcanzado los 700 metros cúbicos por segundo que sería lo normal en época de más lluvias.