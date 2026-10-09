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09 oct 2026 Actualizado 22:53

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Autoridades ambientales mantienen bajo monitoreo la zona costera de Córdoba por terremoto en Panamá

El fenómeno se sintió con mayor intensidad en la zona costera y sur de Córdoba.

Autoridades ambientales mantienen bajo monitoreo la zona costera de Córdoba por terremoto en Panamá

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La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) advirtió que mantiene bajo monitoreo varias áreas del departamento de Córdoba donde se sintió con intensidad el evento sísmico registrado este viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá.

Las zonas con reportes intensos, pero sin novedades hasta el momento, son los municipios costeros y los ubicados en el sur del departamento.

¿Qué está pasando?

De acuerdo con la CAR-CVS, “la localización de Panamá ayuda a explicar por qué la región presenta una actividad sísmica significativa. El istmo se encuentra en una zona de interacción compleja entre varias placas tectónicas: la del Caribe, la de Cocos, la de Nazca y la Sudamericana. Además, interviene un bloque tectónico conocido como microplaca de Panamá, cuya deformación y movimiento contribuyen a la complejidad geológica del territorio”.

“Esta configuración convierte al país en una zona de transición entre Centroamérica y el norte de Sudamérica, donde se acumulan tensiones en los límites entre placas a lo largo de fallas activas”, agregó.

Seguimiento a la amenaza de tsunami

Asimismo, la autoridad ambiental explicó que “debido a la magnitud del evento y a su localización en territorio panameño, es importante atender las comunicaciones oficiales relacionadas con la posible generación de tsunami y sus efectos en las costas del Pacífico”.

Al tiempo, indicó que “la Dirección General Marítima (DIMAR), en coordinación con las demás entidades que integran el Sistema Nacional de Detección y Alerta por Tsunami, participa en la evaluación técnica de estos eventos”.

Recomendaciones a la comunidad:

  • Mantener la calma y consultar información únicamente a través de fuentes oficiales.
  • Durante una sacudida, alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y elementos inestables; protegerse y evitar desplazarse mientras el movimiento esté ocurriendo.
  • Una vez finalice el movimiento, verificar las condiciones de seguridad del lugar y evacuar si existen daños estructurales o indicaciones de las autoridades.
  • No ingresar a edificaciones que presenten daños hasta que sean evaluadas por personal competente.
  • Identificar previamente rutas de evacuación y puntos de encuentro familiares.
  • En las zonas costeras, atender las instrucciones oficiales ante una eventual amenaza de tsunami. Si se percibe un sismo muy fuerte o prolongado, o se observa un retiro inusual del mar, desplazarse hacia zonas altas y alejadas de la costa sin esperar una confirmación adicional.
  • Reportar emergencias, personas lesionadas o daños a los organismos de socorro y autoridades territoriales.
  • Evitar la difusión de mensajes, imágenes o audios sin verificar su autenticidad.
Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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