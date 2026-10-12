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12 oct 2026 Actualizado 17:35

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Economía

ANT avanza en la protección de los territorios ancestrales de los pueblos étnicos de Colombia

En el Día de la Diversidad Étnica y Cultural, la entidad destacó los procesos de titulación colectiva de comunidades negras y el reconocimiento territorial de los pueblos indígenas.

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En el marco del Día de la Diversidad Étnica y Cultural, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) destacó las acciones que adelanta para garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades negras del país.

Entre los procesos se encuentran la titulación colectiva de comunidades negras y la constitución, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas, así como la adquisición de tierras y el acompañamiento a las comunidades en los procedimientos de reconocimiento territorial.

Según la entidad, estas actuaciones buscan brindar seguridad jurídica sobre los territorios ancestrales y contribuir a la protección de las tradiciones, los saberes y la identidad cultural de los pueblos étnicos.

La ANT señaló que estos procesos se desarrollan en coordinación con las autoridades étnicas y las comunidades, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio y sus formas de organización.

La entidad reiteró su compromiso con el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades negras, como parte de las acciones para preservar la diversidad cultural de Colombia y proteger el legado de las próximas generaciones.

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