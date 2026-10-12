FAO apoyará la ganadería regenerativa en Colombia y beneficiará a 100.000 pequeños productores

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero, anunció en Roma, Italia, un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para fortalecer la ganadería regenerativa en Colombia.

La iniciativa busca beneficiar a 100.000 pequeños ganaderos con menos de 50 reses, mediante asistencia técnica y financiera para mejorar sus capacidades productivas, el mejoramiento genético, la trazabilidad y el acceso al comercio internacional.

¿Cuáles son las metas del programa?

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, el Programa Nacional de Ganadería Regenerativa busca aumentar la productividad del sector y recuperar millones de hectáreas mediante prácticas sostenibles y tecnologías adaptadas a las condiciones climáticas.

En un periodo de cuatro años, la meta es aumentar la capacidad de carga de 1,2 a cuatro bovinos por hectárea, elevar la producción de leche de tres a ocho litros diarios por vaca y duplicar la ganancia de peso del ganado, de 400 a 800 gramos al día.

Inteligencia artificial para el sector ganadero

El acuerdo también permitirá que el Ministerio de Agricultura utilice un sistema de monitoreo de la ganadería desarrollado por la FAO. Esta herramienta incorpora un agente de inteligencia artificial para analizar información climática y otras variables relacionadas con la producción de alimentos, con el propósito de respaldar la toma de decisiones de política pública.

El anuncio se produjo tras una reunión entre el ministro Dangond y Thanawat Tiensin, subdirector de Producción y Sanidad Animal de la FAO. Según la organización, las experiencias de agricultura regenerativa desarrolladas en Colombia también podrán compartirse con otros países.