MinComercio e iNNpulsa destinan $1.500 millones para fortalecer emprendimientos en San Andrés

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e iNNpulsa Colombia abrieron una convocatoria con una inversión de $1.500 millones para fortalecer más de 150 emprendimientos y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La iniciativa hace parte de la Ruta Milagro y está dirigida a negocios liderados por población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera (NARP), con el propósito de mejorar su productividad y fortalecer sus capacidades empresariales.

¿Qué apoyos recibirán los negocios seleccionados?

De acuerdo con la convocatoria, los beneficiarios podrán acceder a maquinaria, equipos y otros activos productivos por un valor de hasta $8.500.000, según las necesidades de cada negocio y las condiciones establecidas.

El acompañamiento también incluye formación y asistencia técnica en áreas como formalización, costos, comercialización, productividad y conocimiento del mercado. La iniciativa se desarrolla en alianza con la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

¿Hasta cuándo estarán abiertas las postulaciones?

Las personas interesadas podrán presentar sus postulaciones hasta el viernes 16 de octubre de 2026.

Para conocer los requisitos y criterios de selección, deben ingresar a www.innpulsacolombia.com, dirigirse a la sección «Convocatorias» y buscar la correspondiente a San Andrés, Providencia y Santa Catalina.