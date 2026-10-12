Enfrentamiento entre barristas del Cali y América dejó un bus con los vidrios rotos en el Valle

Un enfrentamiento entre barristas del Deportivo Cali y del América de Cali dejó un vehículo con todos los vidrios rotos en el corregimiento de La Paila, jurisdicción de Zarzal, en el norte del Valle del Cauca. Durante la confrontación, los aficionados habrían utilizado piedras y machetes.

De acuerdo con la información preliminar, dos buses que transportaban hinchas del Deportivo Cali regresaban de Armenia, tras asistir a un partido, cuando se encontraron con un vehículo en la que se movilizaban 24 barristas del América. Estos últimos provenían de Cartago y se dirigían a Cali para asistir a un compromiso deportivo programado para el domingo.

El encuentro entre los dos grupos desencadenó una batalla campal. En videos difundidos sobre lo ocurrido se observa que el vehículo en el que se transportaban los hinchas del América terminó con todos los vidrios rotos.

La Policía del Valle adelanta las verificaciones para identificar a los presuntos responsables de los daños materiales.