Despliegan comandos tras asesinato de un policía por disidencias FARC en zona rural de Tuluá, Valle

Comandos especializados de la Policía Nacional fueron desplegados en el corregimiento La Marina, zona rural de Tuluá, Valle del Cauca, tras el ataque armado que dejó asesinado al patrullero Diego Andrés Sanabria Romero y otro uniformado herido. Las autoridades buscan capturar a los responsables, señalados preliminarmente de pertenecer el frente 57 Yair Bermúdez de las disidencias de las FARC.

El secretario de Gobierno de Tuluá, Martín Hincapié, confirmó que se reforzó la presencia policial en este corregimiento, luego de que los uniformados fueran atacados por hombres fuertemente armados cuando atendían el llamado de la comunidad por una presunta riña.

“Se adoptaron medidas de fortalecimiento institucional con la presencia de grupo especializado de la Policía Nacional en el centro poblado”, indicó el funcionario.

Durante la reacción policial, uno de los presuntos atacantes fue dado de baja. En el procedimiento fueron incautados un fusil y una pistola, y recuperada una motocicleta reportada como hurtada.

A esta hora en Cali, los ministros de Defensa y del Interior lideran un Consejo de Seguridad junto a la cúpula militar y policial para definir acciones frente al atentado terrorista en la vía Panamericana y la escalada de violencia en el suroccidente del país.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, señaló que trabajan de manera articulada con el Gobierno Nacional, la Gobernación del Valle, los alcaldes de la región y la fuerza pública para anticiparse a los riesgos, fortalecer la seguridad y garantizar el orden público durante los próximos días.