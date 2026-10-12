Debate a rutas de atención que tienen familias, comerciantes y propietarios afectados por sismo

El Concejo de Cali aseguro que la ciudad necesita saber, cómo las ayudas están llegando a cada familia y a cada negocio afectado por el sismo del pasado 10 de agosto.

Al cumplirse dos meses del terremoto del pasado 10 de agosto, en donde murieron 154 personas en Cali, el concejo municipal adelantará este martes 13 de octubre un debate sobre cuáles son las rutas de atención que tienen las familias, comerciantes y propietarios afectados.

Cerca de 20 mil familias que permanecen fuera de sus viviendas, 45 mil familias están inscritas en el Registro Único de Damnificados y 7.263 negocios reportaron afectaciones. Sin olvidar que el terremoto dejó 154 personas fallecidas en Cali y un número superior a 1.500 heridos.

Ante estas cifras, la plenaria del Concejo de Cali realizará el primer debate de control político para conocer cuáles son las rutas de atención que tiene hoy el gobierno caleño para las familias, comerciantes y propietarios afectados por el terremoto del 10 de agosto, luego de aprobarse cuatro acuerdos distritales en periodo extraordinario.

El objetivo de la plenaria es poder informar a cada caleño damnificado a dónde acudir, qué apoyo puede recibir y en qué plazos luego de dos meses de ocurrido el terremoto.

Varias son las preguntas que se hace en Concejo de Cali: dónde va a vivir una familia que perdió su casa; cómo vuelve a abrir un comerciante que perdió su local y qué trámite deben hacer las personas que perdieron sus vehículos bajo los escombros.