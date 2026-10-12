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12 oct 2026 Actualizado 21:44

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En Cali Mininterior anunció respeto por la protesta pacífica, pero cero tolerancia a la violencia

Ante las protestas sociales programadas para esta semana en Colombia, Rodrigo Lara anunció que se estrenará la reforma al Decreto 003 sobre protesta social.

En Cali, Rodrigo Lara presidió un Consejo de Seguridad para analizar la situación en el suroccidente colombiano y concretar acciones frente a las amenazas criminales.

En Cali, Rodrigo Lara presidió un Consejo de Seguridad para analizar la situación en el suroccidente colombiano y concretar acciones frente a las amenazas criminales.

En Cali, Rodrigo Lara presidió un Consejo de Seguridad para analizar la situación en el suroccidente colombiano y concretar acciones frente a las amenazas criminales.
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Al termino de un Consejo de Seguridad en Cali, que presidió el ministro del Interior, Rodrigo Lara, junto a la Cúpula Militar y el alcalde de Cali, Alejandro Eder y la Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anuncio que habra respeto profundo por la protesta pacífica.

“Estrenamos la reforma al Decreto 003 sobre protesta social: protegemos a quien marcha en paz y contenemos a quien agrede o bloquea”, reitero Miniterior.

Agrego que habrá libre tránsito en la Panamericana en Cauca y Nariño.

No se permiten bloqueos en Remolinos (Taminango) ni en la vía a Ipiales como tampoco en Tuquerres. La autoridad del Estado se ejerce con firmeza y con respeto a la ley”, manifesto Rodrigo Lara.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

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