En Cali Mininterior anunció respeto por la protesta pacífica, pero cero tolerancia a la violencia

En Cali, Rodrigo Lara presidió un Consejo de Seguridad para analizar la situación en el suroccidente colombiano y concretar acciones frente a las amenazas criminales.

Al termino de un Consejo de Seguridad en Cali, que presidió el ministro del Interior, Rodrigo Lara, junto a la Cúpula Militar y el alcalde de Cali, Alejandro Eder y la Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anuncio que habra respeto profundo por la protesta pacífica.

“Estrenamos la reforma al Decreto 003 sobre protesta social: protegemos a quien marcha en paz y contenemos a quien agrede o bloquea”, reitero Miniterior.

Agrego que habrá libre tránsito en la Panamericana en Cauca y Nariño.

“No se permiten bloqueos en Remolinos (Taminango) ni en la vía a Ipiales como tampoco en Tuquerres. La autoridad del Estado se ejerce con firmeza y con respeto a la ley”, manifesto Rodrigo Lara.