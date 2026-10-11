Derrumbes restringen el paso en las vías Buga-Buenaventura y Cali-Loboguerrero

Las lluvias mantienen afectada la movilidad en dos corredores viales del Valle del Cauca. La caída de piedras y los deslizamientos de material rocoso obligan a habilitar el paso a un carril en las vías Buenaventura – Buga y Cali – Loboguerrero.

La primera afectación se presenta en el kilómetro 79 más 400 de la vía Buenaventura – Buga, a la altura del municipio de Restrepo, donde un derrumbe provocó la caída de rocas sobre la calzada izquierda y obligó a restringir el tránsito.

De acuerdo con el coronel Justo Rivero, jefe de la Policía de Carreteras en el Valle, la concesión Unión Vial Camino del Pacífico adelanta la remoción de escombros para recuperar la circulación por ambos carriles.

La segunda restricción se registra entre los kilómetros 52 y 53 de la vía Cali – Loboguerrero, en jurisdicción de Dagua, donde un deslizamiento de material rocoso también mantiene el paso vehicular por un solo carril. En este punto, personal de Invías coordina las labores para retirar las piedras y restablecer la movilidad.

Las autoridades recomiendan a los conductores reducir la velocidad, atender las indicaciones del personal en carretera y planear sus desplazamientos ante las posibles demoras mientras avanzan los trabajos de remoción.