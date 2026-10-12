BogotáEats a Cielo Abierto 2026: fechas, restaurantes y novedades del festival gastronómico

En A Vivir Que Son Dos Días, Laura Sánchez, cofundadora de BogotáEats a Cielo Abierto, presentó las novedades del festival, que reúne propuestas gastronómicas de Bogotá y otras regiones del país.

Una de las apuestas de esta edición será la participación de cuatro restaurantes de zonas afectadas por el terremoto. Sánchez explicó que, aunque el festival ha contado con negocios de otras regiones desde sus primeras ediciones, esta vez decidieron invitar a establecimientos afectados para dar a conocer su cocina y ofrecerles una oportunidad de generar ingresos.

Otra de las novedades será Spicy by Sprite, una zona dedicada a cuatro restaurantes con propuestas de platos picantes. La selección se realizó con el acompañamiento de la marca patrocinadora y del chef Jorge Rausch, teniendo en cuenta preparaciones y establecimientos recomendados por el público.

El festival también contará con una experiencia gastronómica de El Chato, restaurante dirigido por el chef Álvaro Clavijo. Los asistentes podrán disfrutar de un menú exclusivo de cinco pasos, creado para el evento, en un espacio que recreará el servicio del restaurante durante aproximadamente una hora y media.

El domingo 18 de octubre se realizará el Family Day, una jornada abierta a las familias, mientras que el viernes y el sábado el ingreso estará reservado para mayores de edad. Sánchez recomendó consultar previamente los menús disponibles en la página web del festival para elegir las preparaciones que se desean probar.

BogotáEats a Cielo Abierto se realizará los días 16, 17 y 18 de octubre en el Parque Museo El Chicó, en Bogotá.