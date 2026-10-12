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Mauricio Tamayo combina pintura, música y poesía en la exposición “Lenguajes del Color” en Bogotá

La GEBA Art Gallery recibe el Primer Salón de Arte “Lenguajes del Color”, una exposición organizada por la Fundación Súper Arte Internacional que reúne diferentes interpretaciones del color a través de las artes plásticas. Entre los participantes está Mauricio Tamayo, quien presenta una obra de su serie Mapas Mentales.

La pintura, realizada en óleo sobre lienzo, cuenta con un código QR que permite a los visitantes escuchar una canción y leer un poema relacionados con la imagen. Estos elementos complementan la obra y ofrecen otras formas de conocer la historia que el artista busca contar.

En conversación con A Vivir Que Son Dos Días, Tamayo explicó que la canción, el poema y la pintura forman parte de una misma propuesta artística. La figura representada y los elementos que la rodean hacen referencia a los recuerdos, las ideas y las experiencias que acompañan la vida de una persona.

Para el artista, combinar diferentes lenguajes permite ampliar la interpretación de una pintura y ofrecer al público nuevas formas de acercarse a ella.

La exposición puede visitarse en la GEBA Art Gallery, ubicada en la carrera 15 con calle 82, en Bogotá.