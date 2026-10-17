Anderson Zuluaga, el colombiano que recorrió más de 10.000 kilómetros en patines por Sudamérica

Anderson Zuluaga es un patinador colombiano que llevó su pasión por este deporte más allá de las pistas. Después de un año de entrenamiento, en 2022 emprendió un recorrido por Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, una aventura en la que tuvo que enfrentar dificultades en la carretera y continuar, en ocasiones, sin compañía.

En entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, Anderson contó que la idea surgió en 2017, tras el fallecimiento de su padre. En ese momento trabajaba en el área de las telecomunicaciones y buscaba una manera de afrontar el duelo. Aunque inicialmente pensó en hacer el viaje con su entonces pareja, el proyecto tomó otro rumbo con el paso de los años.

La travesía comenzó con un amigo que lo acompañaría hasta Perú. Sin embargo, cuando llegaron a Ipiales, su compañero se enfermó y Anderson tuvo que continuar solo. Pese a las dificultades de las vías y a los riesgos del recorrido, siguió adelante hasta completar su paso por los siete países.

Actualmente, el colombiano se encuentra en Paraguay, donde participa en el World Skate Asunción 2026. Allí ya compitió en la modalidad de inline downhill, una disciplina de patinaje extremo en descenso en la que se pueden alcanzar velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora, y tiene prevista otra competencia para el 18 de octubre.

Sus próximos proyectos también están ligados a los viajes sobre ruedas. Anderson espera llegar a México en patines para recaudar recursos destinados a una ONG y continuar explorando nuevos territorios a través del deporte.