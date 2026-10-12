Avanza el plan retorno en Antioquia: habilitarán reversible en la vía Medellín–Amagá

Antioquia

El plan retorno avanza este lunes 12 de octubre en las principales carreteras de Antioquia, luego de un puente festivo en el que se ha registrado la movilización de 1.334.435 vehículos entre ingresos y salidas del departamento, según el balance entregado por la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Para facilitar el regreso de los viajeros hacia Medellín y los demás municipios del Valle de Aburrá, las autoridades mantienen desplegados uniformados en 21 tramos viales, especialmente en los corredores del Occidente, Norte, Nordeste y Suroeste antioqueño, donde se realizan controles de movilidad y prevención de accidentes.

Como parte de las medidas especiales para agilizar el tránsito, se tiene prevista la implementación de un reversible en la vía Medellín–Amagá, entre las 3:00 p.m. y las 7:00 p.m. Durante este periodo se realizará un cierre vial controlado para habilitar la circulación en un solo sentido y facilitar el retorno de los vehículos.

Las autoridades recomendaron a los conductores programar sus desplazamientos con anticipación, atender las indicaciones del personal de tránsito y mantenerse informados sobre las condiciones de las carreteras.

Balance de movilidad

El balance de movilidad también deja cifras preocupantes en materia de seguridad vial. De acuerdo con la Policía de Tránsito y Transporte de Antioquia, durante el puente festivo se han registrado 27 siniestros viales que han dejado nueve personas fallecidas y 35 lesionadas en diferentes carreteras del departamento.

En medio de los operativos de vigilancia, las autoridades han practicado 184 pruebas de embriaguez, de las cuales tres arrojaron resultados positivos. Asimismo, se han impuesto 271 comparendos por diferentes infracciones a las normas de tránsito.

La Policía Nacional reiteró el llamado a respetar los límites de velocidad, evitar la conducción bajo los efectos del alcohol, mantener la distancia de seguridad y cumplir las normas de tránsito.