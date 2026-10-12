Sismo en Panamá dejó 32 viviendas afectadas y daños en vías y puentes de Urabá

Despliegue técnico en municipios de Antioquia afectados por el terremoto en Panamá. Foto: Gobernación de Antioquia.

Antioquia

Un total de 32 viviendas resultaron afectadas en los municipios de Turbo y Necoclí, en el Urabá antioqueño, como consecuencia del sismo ocurrido el pasado 9 de octubre en Panamá.

De acuerdo con el reporte entregado por la Gobernación de Antioquia, uno de los municipios más afectados es Turbo, donde 15 viviendas fueron declaradas inhabitables en la vereda Tío López, debido a los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

En este municipio también se reportaron afectaciones en la vía que comunica a Currulao con Nuevo Antioquia, así como en los puentes La Mica y Galilea y en dos instituciones educativas, situación que mantiene en alerta a las autoridades por las condiciones de seguridad de las comunidades.

Por su parte, en Necoclí se registraron 16 viviendas afectadas en el corregimiento Las Changas y la vereda Bella Vista, donde además se presentó el colapso de una vivienda.

Ante el riesgo que representan las condiciones de las estructuras, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de las familias afectadas, quienes permanecen temporalmente en un albergue mientras avanzan las evaluaciones técnicas.

Gobernación de Antioquia envió maquinaria para atender daños en las vías

Para atender la emergencia, la Gobernación de Antioquia, a través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, la Secretaría de Infraestructura Física y la Empresa de Vivienda de Antioquia, desplegó acciones de acompañamiento técnico en los municipios afectados.

Entre las primeras medidas se encuentra el envío de maquinaria amarilla a la vía Currulao–Nuevo Antioquia, con el propósito de intervenir los sectores afectados y avanzar en la recuperación de la movilidad.

La administración departamental informó que el Invías ya fue notificado sobre las afectaciones y que las labores se desarrollarán de manera articulada con esta entidad nacional.

Asimismo, equipos técnicos trabajan en la identificación de daños estructurales, la evaluación de las condiciones del terreno y la determinación de las medidas necesarias para reducir los riesgos asociados al evento sísmico.

Por ahora, en articulación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, las autoridades departamentales mantienen el seguimiento a las zonas impactadas por el sismo, mientras avanzan las evaluaciones que permitirán definir las acciones de recuperación y las ayudas requeridas por las comunidades del Urabá antioqueño.