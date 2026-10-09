Comisión Nacional del Servicio Civil publicó estado de procesos de selección y concursos de méritos

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) dio a conocer el estado de varios procesos de selección y concursos de méritos que adelanta en el país, luego de evaluar las condiciones particulares de cada convocatoria y las posibles afectaciones derivadas del sismo ocurrido el pasado 10 de agosto de 2026.

En un informe fechado el 6 de octubre, la entidad explicó que, tras revisar cada proceso y los efectos de la expedición del Decreto 1384 de 2026 por parte del Gobierno nacional, tomó decisiones sobre la continuidad, suspensión o aplazamiento de algunas etapas de los concursos.

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Según la CNSC, cada despacho estudió las circunstancias de las convocatorias y determinó que no existe una afectación de carácter general que justifique suspender todos los procesos de selección. Por esa razón, varios concursos continuarán su curso mediante los actos administrativos correspondientes.

¿Qué concursos de méritos continúan?

De acuerdo con el informe, varios procesos seguirán adelante en diferentes etapas, desde las inscripciones hasta los nombramientos y la aplicación de pruebas.

Esta es la lista de los concursos que aparecen con continuidad en el reporte:

Municipios Priorizados Post Conflicto: convocatorias 828-979 y 982-986, en etapa de nombramiento.

Distrito Capital 6: proceso de selección de 2023, en etapa de nobramiento.

Entidades del Orden Nacional 2026: etapa de inscripciones.

INPEC 11 - Cuerpo de Custodia y Vigilancia: etapa de pruebas.

Ministerio del Trabajo: etapa de nombramiento.

Contralorías Territoriales: etapa de nombramiento.

Empresas Sociales del Estado 2: etapa de inscripciones.

Antioquia 3: etapa de nombramiento.

Corporaciones Autónomas Regionales (CAR): convocatorias 2884 a 2916, en las etapas de convocatoria e inscripciones.

EON y Corpomojana: convocatorias 2670 a 2675, en etapa de pruebas.

Entidades del Orden Territorial y UApA: verificación de requisitos mínimos.

DIAN 2667 de 2024: etapa de nombramientos.

DIAN 2676 de 2025: etapa de pruebas.

Territorial 11: etapa de nombramientos.

La CNSC señaló que las decisiones sobre estos procesos quedaron respaldadas en los respectivos actos administrativos expedidos durante septiembre y octubre de 2026.

¿Qué concursos de la CNSC están suspendidos?

El informe también identifica procesos de selección que no continuarán por el momento.

Estos son los concursos que figuran como suspendidos:

Concurso Público de Méritos N o. 2407 de 2022: correspondiente a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de los Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación.

o. 2407 de 2022: correspondiente a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de los SENA 4: proceso que se encuentra en etapa de inscripciones.

Los aspirantes deben consultar las novedades oficiales de su convocatoria para conocer las condiciones aplicables y las decisiones que se adopten posteriormente.

¿Qué concursos de méritos tienen etapas aplazadas?

La Comisión también reportó aplazamientos en algunas convocatorias, por lo que los participantes deberán estar atentos a la publicación de nuevas fechas.

Los procesos que aparecen con aplazamientos son:

Distrito Capital 7 - Territorial 14: aplazamiento de la etapa de inscripciones.

aplazamiento de la etapa de inscripciones. Corporaciones Autónomas Regionales: aplazamiento de la etapa de inscripciones.

aplazamiento de la etapa de inscripciones. Territorial 12: aplazamiento de la verificación de requisitos mínimos.

Por su parte, los procesos de PDET II, Subredes Bogotá, Entidades del Orden Nacional EON 2027, Superintendencias 5, Empresas Sociales del Estado 3, Defensa 3 y Docentes y Directivos Docentes aparecen en etapa de planeación