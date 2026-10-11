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11 oct 2026 Actualizado 18:20

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Economía

Ministra de Trabajo reacciona a sanción de tres días de arresto por desacato

La ministra, Natalia Fuentes aseguró que el caso es anterior a su llegada al Gobierno. Un juez también sancionó al director del SENA, Fray Ricardo Torres Castro, con tres días de arresto y una multa de tres salarios mínimos.

Natalia López, ministra de Trabajo del gobierno de Abelardo de la Espriella. Foto sumistrada

Natalia López, ministra de Trabajo del gobierno de Abelardo de la Espriella. Foto sumistrada

Natalia López, ministra de Trabajo del gobierno de Abelardo de la Espriella. Foto sumistrada
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La ministra de Trabajo, Natalia Fuentes, reaccionó a la decisión de un juez que la declaró en desacato, junto con el director del SENA, Fray Ricardo Torres Castro, por el presunto incumplimiento de dos fallos de tutela relacionados con los derechos al trabajo, la estabilidad laboral reforzada y el mínimo vital de Gregorio Alfredo Dajome Granja.

A través de su cuenta de X, Natalia Fuentes cuestionó la sanción y aseguró que el caso se originó antes de su llegada al Gobierno, el pasado 7 de agosto. También afirmó que su cartera ya adelantó las actuaciones correspondientes para acatar el fallo judicial.

La decisión contempla para ambos funcionarios una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de los tres días de arresto.

El caso se originó luego de que Gregorio Alfredo Dajome Granja saliera de su cargo mediante un concurso de méritos y acudiera a la acción de tutela para reclamar la protección de sus derechos laborales.

En la publicación, la ministra también cuestionó la responsabilidad que, según afirmó, debe asumir por actuaciones de la administración anterior y anunció que continuará denunciando presuntas irregularidades ante las autoridades competentes.

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