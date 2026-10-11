Habilitan ambas calzadas del nuevo Puente Heredia tras obras de rehabilitación en Cartagena

La Alcaldía de Cartagena entregó las obras de mantenimiento y adecuación del nuevo Puente Heredia, luego de culminar la rehabilitación de las juntas de dilatación en ambas calzadas. Con la finalización de los trabajos, los dos sentidos de circulación quedaron habilitados al tránsito vehicular.

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La entrega fue encabezada por el alcalde Dumek Turbay Paz durante la tarde del viernes 9 de octubre, tras concluir la intervención ejecutada en el marco del programa Vías de la Felicidad.

En total, se instalaron 203 metros lineales de juntas de dilatación, elementos que permiten absorber los movimientos naturales de la estructura y contribuyen a mantener su funcionamiento ante el tránsito constante de vehículos.

Los trabajos contemplaron la intervención de la calzada en sentido Espinal–Centro, donde se completaron los 100,8 metros lineales previstos, así como las labores correspondientes al sentido Centro–Espinal. De esta manera, se completó la instalación proyectada para ambas calzadas.

Además de la rehabilitación de las juntas, las obras incluyeron la reconstrucción de 42 metros cuadrados de tapas de andenes, el mantenimiento de 580 metros lineales de barandas y la reconstrucción de 242 metros lineales del separador central.