Más de 300 niños participaron en la carrera Nairo Kids en Cartagena

Más de 300 niños y niñas participaron este sábado 10 de octubre en la carrera Nairo Kids, una de las actividades del Gran Fondo Nairo Fest 2026 que reunió a pequeños aficionados al ciclismo en el Parque Centenario de Cartagena.

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La jornada comenzó a las 8:00 de la mañana con el registro y la preparación de los participantes. Una hora después, se dio inicio a las competencias organizadas por categorías de edad, desde los 3 hasta los 13 años, en un ambiente marcado por la emoción de los pequeños ciclistas y el acompañamiento de sus familias.

La actividad buscó brindarles a los niños un espacio para disfrutar del deporte, demostrar sus habilidades sobre dos ruedas y vivir una experiencia inspirada en la trayectoria de Nairo Quintana, uno de los principales referentes del ciclismo colombiano.

Entre los asistentes estuvo Wilmer Jaimes, padre de familia del club Kids, de San Alberto, Cesar, quien destacó la importancia de incluir a la niñez en eventos deportivos de gran formato.

“Es importante que los niños tengan un espacio donde puedan tener esparcimiento, diversión e inclusión, porque los eventos en Colombia los hacen solamente para los adultos”, expresó Jaimes, quien resaltó la oportunidad de que los pequeños muestren su talento.

La carrera también atrajo a familias de otras regiones. Magda Vega llegó desde Santander para acompañar a su hijo Emilio y compartir con él la experiencia. La mujer contó que su admiración por Nairo Quintana ha sido una de sus motivaciones para acercarse al ciclismo y destacó la oferta gastronómica y turística de Cartagena.

Más allá de la competencia, la jornada permitió que padres e hijos compartieran una actividad alrededor del deporte, una experiencia que, según los testimonios recogidos, favorece valores como la disciplina, la concentración y la confianza.

La carrera Nairo Kids hizo parte de la programación del Gran Fondo Nairo Fest 2026, que reúne a participantes nacionales e internacionales y busca conectar el deporte con el turismo. La llegada de deportistas y acompañantes también representa una oportunidad para que los visitantes conozcan la oferta cultural, gastronómica y recreativa de Cartagena.