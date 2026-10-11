Denuncian vulneración del derecho a la protesta tras retiro de pancartas en la UIS por militares

Una denuncia pública por el retiro de pancartas y banderas en los accesos de la Universidad Industrial de Santander - UIS, en Bucaramanga, han hecho los estudiantes y organizaciones sociales, que cuestionaron la presencia de integrantes del Ejército Nacional en inmediaciones del campus universitario.

De acuerdo con un comunicado difundido por la organización Juventud Rebelde, los hechos se habrían presentado entre el 8 y el 9 de octubre. La organización señaló que “militares adscritos a la Quinta Brigada hicieron presencia en la entrada de la carrera 27, donde estudiantes e integrantes de organizaciones sociales habían instalado pendones conmemorativos”.

En el documento también se denunció que “durante la mañana del 9 de octubre, uniformados habrían tomado fotografías de las personas que participaban en la actividad”. Posteriormente, en horas de la noche, integrantes del Ejército habrían retirado los pendones que estaban instalados en el lugar.

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Johan David Mendoza Quintero, estudiante de la UIS, manifestó su preocupación por lo sucedido y advirtió sobre las posibles implicaciones que estos hechos podrían tener para las movilizaciones estudiantiles y la defensa de los derechos universitarios.

“Yo creo que eso a nosotros los estudiantes nos debe preocupar porque si apenas está empezando el gobierno nacional de Abelardo de la Espriella y ya están haciendo ese tipo de actos con hechos que no son vandálicos, que no son de protesta, que no le están afectando a nadie, imagínense qué puede pasar cuando nosotros los estudiantes salgamos a las calles a defender nuestros derechos estudiantiles”, expresó.

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El estudiante también manifestó su temor de que este tipo de situaciones pueda convertirse en un argumento para justificar el ingreso de la fuerza pública a las universidades durante futuras movilizaciones.

“Van a utilizar eso como excusa para entrar a las universidades y hacer lo que hicieron hace 20 años”, agregó Mendoza Quintero, quien insistió en la importancia de comprender y defender la autonomía universitaria.

Por su parte, Juventud Rebelde calificó lo ocurrido como presuntos actos de intimidación y censura contra la comunidad académica, y pidió al Gobierno Nacional, al Ministerio de Defensa y a las autoridades competentes investigar los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

¿Qué responde el Ejército Nacional?

Hasta el momento no hay pronunciamientos oficiales del Ejército Nacional ni de las directivas de la Universidad Industrial de Santander frente a los señalamientos.

Sin embargo Caracol Radio consultó fuentes de la Quinta Brigada quienes aclararon que los soldados no se encontraban encapuchados, sino que de acuerdo a la institución, portaban el uniforme según el reglamento, con una protección de nariz y boca, que suelen usar especialmente en horas de la noche.

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También confirmaron que “la vaya retirada no hacía alusión a Palestina, sino a un mensaje de grupos al margen de la ley”. De la misma manera que estos elementos no estaban al interior de la universidad sino afuera, en un espacio público.

Por último precisaron que como institución tienen claro los protocolos y no ingresaron a la universidad; el retiro de la vaya ubicada en las afueras del claustro educativo, “fue iniciativa de los soldados que recorrían la zona”.