Ecosistemas del Dique se puso la 10 para recibir a más de 3.000 ciclistas del Gran Fondo

El Concesionario adelantó trabajos de mantenimiento y adecuación en la vía Mahates–Soplaviento, uno de los corredores por los que transitó el pelotón durante esta importante jornada deportiva

Más de 3.000 ciclistas, un recorrido de 186 kilómetros y un equipo de colaboradores comprometidos con dejar la vía en óptimas condiciones. Así fue la participación de Ecosistemas del Dique en el Gran Fondo Nairo Quintana 2026, uno de los eventos ciclísticos más destacados del país, que tuvo entre sus escenarios la vía Mahates–Soplaviento, en el departamento de Bolívar.

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Durante las semanas previas a la competencia, el equipo de Operación y Mantenimiento (O&M) del Concesionario adelantó diferentes actividades para preparar este corredor vial y contribuir al paso seguro de los participantes.

Los trabajos incluyeron reparación de baches, sello de fisuras, demarcación horizontal, mantenimiento de la señalización, limpieza y rocería, intervenciones orientadas a mejorar las condiciones de transitabilidad de la vía.

Detrás de estas labores estuvo el esfuerzo de colaboradores que, con compromiso y dedicación, trabajaron para que el corredor estuviera preparado para recibir al pelotón.

Un trabajo que va más allá de la competencia

La preparación de la vía Mahates–Soplaviento no solo contribuyó al desarrollo de esta jornada deportiva, sino que también hace parte del compromiso permanente de Ecosistemas del Dique con el mantenimiento de la infraestructura vial a su cargo y el bienestar de las comunidades que utilizan diariamente este corredor.

El paso del Gran Fondo Nairo Quintana 2026 por este tramo representó, además, una oportunidad para visibilizar el territorio y destacar la importancia del trabajo articulado que permite que grandes eventos deportivos lleguen a los municipios de Bolívar.

Con estas acciones, Ecosistemas del Dique reafirma su compromiso con la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo de los territorios donde hace presencia.

Porque las grandes carreras no solo las hacen quienes cruzan la meta, sino también quienes trabajan para que otros puedan alcanzarla.