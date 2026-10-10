Alcaldía y Gobernación inspeccionan las vías del Gran Fondo Nairo 2026

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, inspeccionaron este sábado varios tramos del recorrido del Gran Fondo Nairo 2026 para verificar las condiciones de las vías y ultimar los preparativos de la competencia ciclística prevista para este domingo 11 de octubre.

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Durante la jornada, realizada en jurisdicción de Mahates, los mandatarios estuvieron acompañados por el alcalde de San Estanislao de Kostka, Geninson Fernández, con quien revisaron diferentes puntos del circuito por donde rodarán miles de deportistas nacionales e internacionales.

La ruta comprende un recorrido de 180 kilómetros que conectará a Cartagena con municipios como Santa Rosa de Lima, Villanueva, San Estanislao de Kostka, Arjona y Turbaco, en una jornada que también busca mostrar los paisajes y atractivos turísticos del departamento.

“Unidos, revisando cada centímetro, cada metro cuadrado de donde se va a desarrollar el Gran Fondo Nairo Quintana”, manifestó el gobernador Yamil Arana durante la inspección.

El mandatario aseguró que las vías se encuentran en condiciones para recibir a los participantes y destacó que este tipo de competencias contribuye a proyectar a Bolívar ante visitantes de distintas regiones de Colombia y otros países.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay resaltó la importancia de que Cartagena y Bolívar sean escenario de un evento que contará con reconocidas figuras del ciclismo mundial, entre ellas Chris Froome, Alberto Contador, Joaquim Rodríguez, Rigoberto Urán, Egan Bernal, Óscar Sevilla y Nairo Quintana.

El Gran Fondo Nairo 2026 reúne a más de 10.600 participantes en sus distintas actividades deportivas, con representantes de 21 países. Para la prueba ciclística de este domingo, se espera la participación de más de 6.900 pedalistas.