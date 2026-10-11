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11 oct 2026 Actualizado 18:15

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Denuncian presiones a contratistas de entidades públicas y convocan a marchar este 14 de octubre

Las movilizaciones son convocadas por centrales obreras y líderes de la oposición. En Bogotá, la marcha iniciará a las 10 de la mañana desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar.

Mujer en un computador. I Foto: Getty Images.

Mujer en un computador. I Foto: Getty Images. / BlessedSelections

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El exministro de Minas y Energía, Edwin Palma, denunció que contratistas de esa cartera estarían recibiendo cartas para terminar sus contratos de mutuo acuerdo. Advirtió que nadie está obligado a firmar y pidió a la Procuraduría actuar ante posibles presiones indebidas.

Por su parte, el exministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que esta situación se presenta en diferentes entidades públicas.

En medio de estas denuncias, centrales obreras y líderes de la oposición convocaron a movilizaciones para el próximo 14 de octubre.

En Bogotá, la marcha está prevista para las 10 de la mañana, desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, también habrá concentraciones en otras ciudades del país.

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