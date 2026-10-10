¿Qué hay detrás de las protestas en España y Francia?

Las protestas en España y Francia, la crisis inmobiliaria que desató el descontento en la ciudadanía española, la apuesta de Pedro Sánchez con la convocatoria a elecciones, las intensas manifestaciones de los estudiantes franceses y el deterioro del sector educativo en Francia fueron los temas de análisis de los panelistas en Hora 20.

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Lo que dijeron los panelistas

Juan Diego Quesada, periodista de El País en Madrid y antiguo corresponsal en la región Andina, sostuvo que hay varios factores que explican la crisis de vivienda en España como “la falta de construcción, la desaparición de constructoras tras la crisis de 2008 y el auge del turismo, que han disparado los precios de los alquileres”.

Además, se refirió al complejo panorama político español tras la convocatoria a elecciones anticipadas. “Pedro Sánchez está en una situación muy delicada. En momentos de mucha dificultad ha tenido suerte, pero esto es realmente complejo. Él sabía que uno de los decretos que tenía mayor solidez contra los desahucios no iba a salir. Además, las movilizaciones también se dirigen contra Sánchez y le exigen explicaciones por el deterioro de la situación de vivienda desde que llegó a la Presidencia”, explicó Quesada.

Catalina Jiménez, historiadora, profesora de la Universidad Externado de Colombia y experta en movimientos sociales, consideró que “el déficit habitacional es un problema estructural que también afecta al sur global y a América Latina. Las movilizaciones en Francia y España evidencian una crisis del contrato social: lo que se ha prometido con el estado de bienestar y no se ha cumplido. La protesta, como forma de participación ciudadana podría abrir un nuevo ciclo de reivindicaciones sociales”.

De otro lado, señalaron que la historia de Francia ha estado marcada por múltiples formas de protesta. “La manifestación es un indicador de democratización que nos dice qué tanto el sistema político ha permitido que la sociedad exprese preocupación sobre su propio futuro. Lo más interesante es el papel de la población joven en la creación de nuevas formas organizativas y en el impulso de reivindicaciones”, puntualizó Jiménez.

Roberto García, doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor de la Universidad de La Sabana, advirtió que “el problema de vivienda en España es estructural y responde a varios factores. El 52 % del déficit de vivienda se concentra en las provincias más pobladas, mientras que las viviendas vacías están en zonas con menos habitantes. Además, el país tiene un parque de vivienda social reducido y el acceso a la vivienda se ha desvinculado del poder adquisitivo de las personas”.

Adicionalmente, indicó que las manifestaciones en Francia no sólo tienen que ver con la calidad de la educación, sino que ponen en tela de juicio a todo el sistema político. “Cuando los jóvenes cuestionan la capacidad de las instituciones para ofrecer oportunidades, el problema deja de ser exclusivamente educativo y se convierte en una cuestión de confianza democrática. Aunque es prematuro afirmar que las protestas definirán las elecciones francesas de 2027, podrían poner la educación, el deterioro de los servicios públicos y el malestar social en el centro de la campaña”, indicó García.

Camilo Granada, analista, politólogo y economista, sostuvo que “la crisis de vivienda es un fenómeno paneuropeo. En París hay déficit de vivienda y en Alemania la situación es crítica. En el conjunto de la Unión Europea faltan 2,5 millones de viviendas para las familias. En promedio, los europeos destinan el 40 % de sus ingresos mensuales al arriendo o al pago de su vivienda”.

“Francia tiene una larga historia de éxito de la calle contra la política. Las protestas estudiantiles exigen mayor inversión en educación. La falta de profesores y cupos, las aulas poco adaptadas a las olas de calor y las dificultades para acceder a las universidades públicas alimentan el inconformismo. Los jóvenes sienten que, pese a su esfuerzo académico, no tienen garantizado el acceso a la educación superior”, añadió Granada.